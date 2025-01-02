Суд также отметил, что представитель ответчицы присутствовал во время экспертизы счетчика, но не предоставил письменных замечаний или требований дополнительных проверок.

В Одессе суд обязал местную жительницу доплатить 152 641 грн за газ из-за нарушения на счетчике

Об этом говорится в судебном деле №947/20731/24. Киевский районный суд Одессы принял решение взыскать с местной жительницы 152 641 грн. доплаты за природный газ. Причиной послужило нарушение, обнаруженное во время проверки газового счетчика – повреждение заводского клейма.

На судебное заседание вместо ответчика явился ее сын, объяснивший, что адвокат не смог присутствовать.

Согласно акту нарушения №02366, работники "Одессагаза" обнаружили повреждение пломбы на счетчике "Premagas". По выводам экспертного исследования, выполненного ЧП "Научно-производственный центр оценки соответствия ЮГ", установлена ​​непригодность счетчика из-за нарушения целостности клейма, в том числе подколы вокруг пломбы.

28 октября 2021 года комиссия приняла решение №2147аб, подтвердившее правомерность акта нарушения №02366 от 6 сентября 2021 года. На основании этого акта был доначислен не учтенный объем газа в сумме 152 641 грн.

Суд также отметил, что представитель ответчицы присутствовал во время экспертизы счетчика, но не предоставил письменных замечаний или требований дополнительных проверок. Ссылки на возможные технические несоответствия без документальных подтверждений не были приняты как обоснованные возражения. В итоге суд принял взыскать указанную сумму в пользу "Одессагаза".

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