Прогнозы на 2025 год свидетельствуют о том, что в январе 2025 года розничные цены на курятину, свинину и говядину не претерпят значительные изменения и будут на уровне декабря 2024 года, хотя возможны незначительные колебания в зависимости от региона.

В 2024 году в Украине цены на мясную продукцию, в частности курятину, существенно выросли.

По данным "Института аграрной экономики", в течение года стоимость различных видов мяса претерпела изменения. Больше всего в продуктовых магазинах выросли розничные цены на говядину ребра – до 168,95 грн за килограмм (+7,6%) и гуляш, который подорожал до 301,32 грн за килограмм (+19,2%).

"Между курятины за год больше - до 172,63 гривны за килограмм (+9,2%) - подорожало куриное филе. Куриные бедра прибавили в цене 4,2% и стоят 121,63 гривны за килограмм. Цена на куриную тушку осталась на уровни прошлого года - 85,60 гривны за килограмм", - отметила ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра Институт аграрной экономики.

Прогнозы на 2025 год свидетельствуют о том, что в январе 2025 года розничные цены на курятину, свинину и говядину не претерпят значительные изменения и будут на уровне декабря 2024 года, хотя возможны незначительные колебания в зависимости от региона.

Ранее Politeka также писала, что за 11 месяцев 2024 года цены на продукты питания больше выросли в Киеве, меньше всего - в Запорожской области. Об этом в подробностях сообщила Государственная служба статистики. Стало известно, какие товары и услуги подорожали больше всего.

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