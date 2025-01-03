Малообеспеченные семьи в Украине могут рассчитывать на поддержку государства и в 2025 году, однако размеры выплат останутся неизменными по сравнению с 2024 годом.

Это связано с тем, что прожиточный минимум, от которого зависит большинство социальных выплат, не изменится. Согласно действующему законодательству помощь продолжат получать малообеспеченные семьи, чьи доходы не превышают установленный минимум. Однако следует отметить, что к 2024 году материальную помощь оказывали не всем малообеспеченным семьям.

В частности, семьи, в которых есть трудоспособные лица, но у них нет официальной работы или не платили ЕСВ в течение трех месяцев до обращения, не могли претендовать на помощь. Вместе с тем, вступившие в силу в начале 2024 года изменения расширили круг тех, кто может получить государственную поддержку. Теперь право на помощь имеют семьи, вернувшиеся из-за границы после длительного пребывания, а также внутренне перемещенные лица, потерявшие работу после переезда или не уплачивавшие ЕСВ.

Выплаты малообеспеченным семьям будут производиться на полгода, но с одним важным условием: трудоспособные члены семьи должны устроиться на работу или зарегистрироваться в центре занятости в течение двух месяцев после назначения помощи.

Размер пособия для малообеспеченных семей на 2025 год: трудоспособные лица – 1 665,40 грн; лица, утратившие трудоспособность – 2 361 грн; дети до 6 лет – 3 588,20 грн; дети от 6 до 18 лет – 4 474,40 грн; молодежь от 18 до 23 лет (если учатся) – 4 239,20 грн. Принципиально, что эти выплаты назначаются только в том случае, если совокупный доход семьи не превосходит уровень прожиточного минимума.

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