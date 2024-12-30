С 1 января 2025 года украинским предпринимателям, не соблюдающим новые правила использования платежных терминалов, грозят серьезные штрафы.
Изменения касаются обязательного обеспечения безналичных расчетов в торговых точках согласно постановлению правительства №894 от 29 июля 2022 года.
Согласно этому постановлению, все предприниматели, работающие в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек, должны предоставить своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги безналично. Это правило касается как физической, так и дистанционной торговли.
Безналичные платежи должны производиться с помощью таких инструментов, как банковские карты, платежные программы и терминалы.
Однако есть несколько категорий предпринимателей, на которые эти требования не распространяются:
- Физические лица-предприниматели (ФЛП) на едином налоге I группы;
- торговцы, работающие с помощью торговых автоматов;
- Выездная торговля, включая уличные рынки и ярмарки;
- Продавцы собственноручно выращенной или откормленной продукции;
- Торговцы в зонах боевых действий или на оккупированных территориях (исключение действует три месяца после окончания боевых действий).
За невыполнение новых требований предусмотрены штрафы: за первое нарушение – от 1700 до 3400 гривен, за повторное нарушение в течение года – от 8500 до 17 000 гривен.
Основная цель нововведений – стимулировать развитие безналичных расчетов и повысить прозрачность бизнеса. Безналичные платежи помогают понизить уровень теневой экономики, упрощают учет доходов и обеспечивают удобство для покупателей. Кроме того, это шаг к современным стандартам обслуживания, особенно в малых населенных пунктах, где раньше не было возможности оплатить карту или через платежные приложения.
Для соблюдения новых требований у предпринимателей:
- установить платежные терминалы или подключить платежные программы для обеспечения безналичных оплат;
- Ознакомиться с процедурой взаимодействия с ГНС, чтобы избежать недоразумений и штрафов.
Внедрение обязательных платежных терминалов — это важный шаг к модернизации бизнеса и развитию финансовой инфраструктуры в Украине. Хотя это потребует дополнительных усилий и затрат, соблюдение новых правил обеспечит удобство для клиентов и снизит риск штрафных санкций для предпринимателей.
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