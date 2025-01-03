Такие изменения в выплате пенсий коснутся только определенной категории пенсионеров — в основном зарегистрировавшихся как ВПЛ в начале полномасштабного вторжения.

В 2025 году для пенсионеров, являющихся внутренне перемещенными лицами, вступают в силу новые правила по получению пенсионных выплат .

Согласно проекту бюджета, две категории пенсионеров могут оказаться под угрозой потери своих выплат. Речь идет о пенсионерах, которые не использовали свой счет в течение 12 месяцев. Если в течение этого времени со счета не производились никакие операции, такие как снятие средств или переводы, остаток средств будет возвращен в Пенсионный фонд Украины. Также выплаты потеряют пенсионеры, не прошедшие физическую идентификацию в течение шести месяцев. Это касается тех лиц, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Отмечено, что эти изменения коснутся только определенной категории пенсионеров — в основном зарегистрировавшихся как ВПЛ в начале полномасштабного вторжения.

В случае списания средств со счета пенсионера, первым шагом должно быть обращение в Сбербанк или Пенсионный фонд Украины для возобновления выплат. После подачи необходимых документов и прохождения процедуры идентификации пенсионеру будут возобновлены выплаты. Накопившиеся на счете пенсии до списания средств будут полностью перечислены после возобновления выплат.

Для тех, кто не успел пройти идентификацию до конца марта 2024 г., есть возможность проверить свое лицо в любое удобное время. Идентификацию можно пройти как в отделении Пенсионного фонда, так и через видеоконференцсвязь.

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