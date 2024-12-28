Юрист подчеркнул, что единичное нарушение правил военного учета, например несвоевременное обновление учетных данных или неявка без врученной повестки, наказывается административно.

В Украине военнообязанные лица, нарушающие правила военного учета , могут быть привлечены к ответственности.

Юрист Дмитрий Франчук объясняет для издания "РБК-Украина", в случае которого административное привлечение может перерасти в уголовную ответственность.

Когда штраф станет уголовным делом?

Административные штрафы налагаются за нарушение правил военного учета или неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), если лицо не получило мобилизационный приказ. Однако в случае сознательного игнорирования мобилизационного распоряжения после его надлежащего вручения наступает уголовная ответственность.

Юрист объясняет, что специальное избегание контакта с ТЦК, например путем изменения места жительства без информирования военкомата, может быть расценено как попытку уклонения. Однако уголовное дело можно возбудить только при условии, что повестка была вручена должным образом.

В то же время уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины наступает за систематическое уклонение от мобилизации: подделка документов, попытки выезда за границу или игнорирование вызовов на медкомиссию или в ТЦК», — вспоминает Франчук.

Штрафы не автоматически перерастают в уголовные дела

Юрист подчеркнул, что единичное нарушение правил военного учета, например несвоевременное обновление учетных данных или неявка без врученной повестки, наказывается административно. В то же время, регулярное игнорирование вызовов в ТЦК, особенно после вручения мобилизационного распоряжения, может стать основанием для уголовного производства за уклонение от призыва.

"Главным условием для возбуждения уголовного дела является надлежащее вручение повестки. Если лицо сознательно избегает исполнения воинского долга, это квалифицируется как преступление", - добавил эксперт.

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