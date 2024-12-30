Вместо традиционного итальянского тирамису с кофе победительница "Мастер Шеф" предлагает приготовить зимнюю версию этого десерта – с мандаринами.

На своей странице в Instagram звезда четырнадцатого сезона "Мастер Шеф" Наталья Никишина поделилась простым рецептом мандаринового тирамиса.

Участница "Мастер Шеф" добавляет в тирамису секретный ингредиент – немного джина, который придаст десерту легкий хвойный аромат. Но можно готовить и без него.

Чтобы приготовить мандариновое тирамису, "Мастер Шеф" Наталья Никишина берет следующие ингредиенты:

палочки савоярди - 200 г (можно приготовить самостоятельно – рецепт от судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского здесь)

мандарины – 1 кг

сливки жирностью 33% - 250 мл

маскарпоне – 250 г

яичные желтки – 4 шт.

сахар – 110 г

джин - 20-50 мл

розмарин – по желанию

Сначала "Мастер Шеф" Наталья Никишина готовит крем. Для этого в миске смешиваем яичные желтки с сахаром, ставим на паровую баню и завариваем до растворения сахара и побеления массы. Даем желточной массе остыть.

После этого холодные сливки взбиваем до стойких пиков, добавляем заваренные желтки, сыр маскарпоне и перемешиваем крем до однородности.

Мандарины чистим от кожуры, перебиваем блендером и перетираем через сито – нам понадобится мандариновый сок. К мандариновому соку добавляем джин, немного розмарина (его нужно порвать или порезать, чтобы он отдал вкус) и оставляем настаиваться на пол часа.

Осталось собрать тирамису. На дно формы "Мастер Шеф" Наталья Никишина выкладывает часть крема. Палочки савоярди на 10 секунд обмакиваем в мандариновый сок и выкладываем в форму. Еще раз или два повторяем слои крема и савоярди, верхним слоем выкладываем крем.

Сверху звезда "Мастер Шеф" украшает тирамису дольками мандаринов и веточками розмарина. Чтобы мандариновое тирамису хорошо пропиталось, отправляем его в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

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