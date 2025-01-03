Первоочередно право на такие выплаты имеют находящиеся в плену жены и мужья военных, это основные получатели такого вида помощи.

В 2025 году семьи пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины смогут получить помощь от государства, в том числе денежные выплаты .

Как сообщает Министерство обороны Украины, это поддержка, на которую имеют право определенные категории родственников военных, оказавшихся в плену или пропавших без вести.

Первоочередно право на такие выплаты имеют находящиеся в плену жены и мужья военных. Это основные получатели пособия, однако на денежную помощь могут претендовать и другие близкие родственники, в частности: дети, проживающие с одним из родителей военнослужащих; законные представители, в том числе опекуны и попечители; усыновители несовершеннолетних детей или инвалидов с детства (независимо от их возраста); лица, которые находятся на содержании военнослужащих; родители пленных военных.

Эти выплаты предоставляются равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.



Ранее Politeka также писала , что украинцы могут значительно увеличить свою будущую пенсию, работая официально и контролируя уплату единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщает Министерство социальной политики. Чем выше взнос и длительный трудовой стаж, тем больше будут пенсионные выплаты.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.