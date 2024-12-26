В результате овчарка напала на девушку, вцепившись зубами в ее лицо и нанеся средние травмы.

В Киеве суд вынес приговор мужчине, чья собака покусала девушку.

Об этом стало известно 25 декабря из сообщения Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел, когда владелец выгуливал свою среднеазиатскую овчарку без намордника и поводка, что привело к травме 25-летней потерпевшей.

По сведениям прокурора, во время выгула собаки во дворе многоэтажки мужчина, который должен был на законных основаниях обеспечить надлежащий контроль за своим животным, оставил его без осмотра, отправившись в магазин. Во время этого его молодая собака заметила другого пса и, набросившись на него, стала агрессивной. Потерпевшая, пытаясь защитить свое животное, встала между ними. В результате овчарка напала на девушку, вцепившись зубами в ее лицо и нанеся средние травмы. На помощь прибежали прохожие, пытавшиеся оттащить собаку от потерпевшей.

Судебный процесс завершился вынесением приговора. Владелец собаки признал свою вину и согласился компенсировать потерпевшему моральный и материальный ущерб. Деснянский районный суд Киева признал его виновным в неосторожном нанесении средней тяжести телесных повреждений. За это мужчине назначили два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в год испытательного срока.

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