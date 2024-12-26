После совершения преступлений подозреваемый скрывался в съемной квартире в Одессе.

В Днепре 38-летний мужчина лишил сбережений двух пенсионеров и скрывался от полиции в Одессе.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, первая жертва — пенсионерка, в которую воровник попал под видом проверки счетчика, а впоследствии обокрал. В противном случае мужчина обманул 82-летнего дедушку, предложив ему услугу по размену денег, оставив ему «сувенирные» купюры.

Инциденты произошли в конце ноября и 4 декабря 2024 года. После совершения преступлений подозреваемый скрывался в арендованной квартире в Одессе.

Правоохранители Днепровского РУП сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 185 (кража).

Также Politeka писала о том, что в Одессе мужчина скрылся с ТЦК и по дороге украл телефон знакомого. Мужчина прошел военно-врачебную комиссию в ТЦК и получил повестку на службу. По его словам, ему сообщили о том, что он должен ожидать отправления в воинскую часть. Однако, не дождавшись официальной процедуры, он перелез через забор и скрылся.

В период нахождения на свободе обвиняемый встретил знакомого, с которым вместе пил вино. Во время общения он украл мобильный телефон потерпевшего.