Такой "сюрприз" от природы может добавить атмосферу рождественским празднованием, хотя на полноценную зимнюю картину с большим снежным покровом не стоит рассчитывать.

Украинцев ожидает снежная и влажная погода на Рождество 25 декабря.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, праздника во многих регионах страны следует ожидать смешанных осадков. Это может быть небольшой мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь.

Как отметила синоптик Наталья Птуха, в среду, 25 декабря, в западных и северных областях Украины возможен небольшой мокрый снег. Ожидается, что будет также снижать в Карпатах, где будет ощутимо холоднее, с температурой ночью до -8 °C. В то же время, на юге Украины ситуация будет несколько иной. Здесь большая часть Рождества пройдет без снега, а небольшой снег может поменять дождь. В южных областях температура будет значительно выше до +7 °C, что, конечно, сделает погоду более мягкой.

В столице, по прогнозам синоптиков, на Рождество ночью ожидается дождь со снегом. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+3°C, а днем ​​она поднимется до +2°C.

Ранее Politeka писала о погоде на последнюю неделю декабря, с 23 по 27 числа. Снег и дожди будут идти в нескольких регионах в разные дни, в том числе и на Рождество, 25 декабря. Подробнее о погодных условиях в последнюю неделю месяца читайте по ссылке .

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