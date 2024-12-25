В 2025 году за просрочку уплаты налогов предусмотрены штрафы – уклонение от уплаты налогов карается штрафами.

В 2025 году украинское налоговое законодательство будет оставлять в силе строгие санкции за неуплату налогов, что касается как физических лиц, так и предпринимателей.

Невыполнение налоговых обязательств может привести к большим штрафам, пеням, а также уголовной ответственности. Вот какие штрафы предусмотрены и как избежать проблем с законом. Размер штрафа зависит от типа нарушения и его тяжести.

Просрочка уплаты налогов

Если налогоплательщик не уплачивает налоги вовремя, предусмотрены следующие штрафы:

10% от суммы неуплаченного налога за просрочку до 30 дней.

20% от суммы неуплаченного налога – за просрочку более 30 дней.

Уклонение от уплаты налогов

Если будет доказано, что налогоплательщик умышленно уклонялся от уплаты налогов, штрафы будут следующими:

25% от суммы неуплаченного налога – за первое нарушение.

50% от суммы неуплаченного налога - за повторное нарушение в течение 3 лет.

Пеня за просрочку

Кроме штрафа, за каждый день задержки уплаты налога начисляется пеня, исчисляемая по формуле: Пеня = сумма налогового долга × учетная ставка НБУ ÷ 365 × количество дней просрочки.

К примеру, если долг составляет 10 000 гривен, а учетная ставка НБУ — 12%, пеня за 10 дней просрочки составит: 10 000 × 12% ÷ 365 × 10 = 32,88 гривен.

Уголовная ответственность

Если сумма неуплаченных налогов будет значительна, дело может быть передано в уголовное производство.

Сумма свыше 1080000 гривен (в 2025 году) считается значительной и может привести к штрафу или лишению свободы на срок до 3 лет.

Сумма свыше 3 240 000 гривен – это особенно большая сумма, наказуемая лишением свободы на срок до 5 лет.

Чтобы избежать штрафов и уголовных последствий, важно своевременно уплачивать налоги, правильно вести учет доходов и расходов.

Источник: 24 Канал.

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