В некоторых случаях нарушителям могут назначить исправительные работы сроком до двух лет, а более серьезные правонарушения могут привести к ограничению свободы.

Законодательство строго регламентирует порядок вырубки деревьев – без соответствующего разрешения это можно делать только на территории частных участков – в противном случае будет штраф.

Об этом говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В Украине умышленное уничтожение или повреждение зеленых насаждений, таких как деревья и кустарники, в пределах населенных пунктов наказываются значительными штрафами. Для граждан штрафы варьируются от 8,5 до 17 тысяч гривен. В некоторых случаях нарушителям могут назначить исправительные работы на срок до двух лет, а более серьезные правонарушения могут привести к ограничению свободы на срок до трех лет или даже к лишению свободы на тот же период.

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), незаконная рубка деревьев и их продажа наказывается следующим образом:

Для граждан: штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией срубленных насаждений.

Для должностных лиц штраф от 2550 до 5100 гривен с конфискацией насаждений.

Если нарушение совершено несовершеннолетними (возрастом от 16 до 18 лет), а они не имеют собственного дохода, штраф налагается на родителей или лиц, их заменяющих (статья 307 КУоАП).

Статья 651 КУоАП также предусматривает штрафы за повреждение полизащитных лесных полос, а также насаждений вдоль рек, каналов, дорог и железных дорог:

Для граждан от 510 до 765 гривен.

Для должностных лиц: от 1020 до 1530 грн.

Серьезные нарушения, связанные с вырубкой деревьев, регулируются статьей 246 Уголовного кодекса. Незаконная рубка деревьев в лесах, охранных зонах или на природных территориях, а также хранение и продажа незаконно срубленных деревьев, причиняющая существенный вред, карается:

Штрафом от 17 000 до 34 000 гривен.

Лишением свободы сроком до 3 лет.

В случае тяжелых последствий, таких как уничтожение особо ценных природных объектов или значительное ухудшение экологической ситуации, наказание становится строже — лишение свободы может быть увеличено до 5-7 лет.

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