Финалист кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Алик Мкртчян показал, как приготовить вкусную и сочную буженину из индейки для праздничного стола.

Буженина по этому рецепту получается диетической и при этом невероятно вкусной. Для начинки участник "Мастер Шеф" использовал айву и сушеную клюкву, но можно экспериментировать и добавлять начинки по своему вкусу.

Для приготовления сочной буженины из индейки "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:

бедро индейки – 1 шт.

айва – 1 шт.

клюква сушеная - 60 г

соль, молотый перец, мускатный орех, кориандр – по вкусу

Из бедра индейки "Мастер Шеф" Алик Мкртчян вырезает кость и разворачивает мясо как пласт кожурой вниз. С внутренней стороны натираем мясо солью, молотым перцем и любимыми специями, со стороны кожуры солить и перчить индейку не нужно.

Айву разрезаем на ломтики, удаляем сердцевину и выкладываем на мясо. Очищать айву от кожуры не нужно. Добавляем промытую и просушенную клюкву и заворачиваем индейку в рулет.

Далее "Мастер Шеф" Алик Мкртчян связывает мясной рулет кулинарной нитью, как на видео. Чтобы буженина была сочной, заворачиваем ее в два-три слоя пергамента.

Запекаем буженину в разогретой до 160 градусов духовке в течение двух часов. После этого разворачиваем мясо и смотрим: если оно еще не достаточно румяное, то смазываем его вытопившимся жиром и запекаем еще примерно 15 минут.

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