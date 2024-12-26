Этот пирог получается невероятно нежным и вкусным благодаря сочетанию песочного теста и творожно-яблочной начинки, а готовится очень просто.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусный и невероятно нежный пирог с творожно-яблочной начинкой.

"Сочетание хрустящего песочного теста и толстого слоя сочной вроматной начинки - это даже не пирог, а настоящие пирожные", - рассказала кулинар.

Для теста нам понадобится:

мука – 400 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 100 г

сливочное масло (холодное) – 180 г

Для творожно-яблочной начинки:

творог – 500 г

яйца – 4 шт.

сахар – 150-200 г

сметана – 200 г

манка – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

яблоки – 4 шт.

Чтобы приготовить тесто, сначала смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и сахар. На терке к сухим ингредиентам натираем холодное масло и перетираем руками до состояния мелкой крошки.

К творогу добавляем яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и погружным блендером или миксером перебиваем до однородности. Добавляем натертые на крупной терке яблоки, манку и хорошо перемешиваем.

В глубокую форму размером примерно 17х30 см выкладываем половину теста и немного утрамбовываем его. На тесто выкладываем творожно-яблочную начинку, а сверху аккуратно насыпаем остатки теста.

Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут до красивого золотистого цвета. Готовому пирогу даем полностью охладиться, а затем нарезаем его на прямоугольники.

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