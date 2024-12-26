Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусный и невероятно нежный пирог с творожно-яблочной начинкой.
"Сочетание хрустящего песочного теста и толстого слоя сочной вроматной начинки - это даже не пирог, а настоящие пирожные", - рассказала кулинар.
Для теста нам понадобится:
- мука – 400 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
- сливочное масло (холодное) – 180 г
Для творожно-яблочной начинки:
- творог – 500 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150-200 г
- сметана – 200 г
- манка – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- яблоки – 4 шт.
Чтобы приготовить тесто, сначала смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и сахар. На терке к сухим ингредиентам натираем холодное масло и перетираем руками до состояния мелкой крошки.
К творогу добавляем яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и погружным блендером или миксером перебиваем до однородности. Добавляем натертые на крупной терке яблоки, манку и хорошо перемешиваем.
В глубокую форму размером примерно 17х30 см выкладываем половину теста и немного утрамбовываем его. На тесто выкладываем творожно-яблочную начинку, а сверху аккуратно насыпаем остатки теста.
Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут до красивого золотистого цвета. Готовому пирогу даем полностью охладиться, а затем нарезаем его на прямоугольники.
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