В квартире злоумышленника правоохранители обнаружили канистру с бензином, которую он приобрел для поджога.

В Одессе мужчина поджег грузовик, поскольку он мешал ему наслаждаться видом из окна

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области .

В Пересыпском районе Одессы 43-летний мужчина совершил поджог грузовика, который, по его мнению, портил пейзаж из его квартиры. Событие произошло на улице Марсельской, где мужчина поджег грузовик VOLVO с цистерной-полуприцепом.

«Грузовка мешала мне смотреть на вид из окна, поэтому я решил ее убрать», — объяснил свое решение мужчина.

К счастью, цистерна была пустой, а благодаря оперативным действиям пожарные смогли предотвратить серьезные последствия. Во время обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили канистру с бензином, которую он приобрел для поджога.

Полиция сообщила мужчине о подозрении по статье 194 Уголовного кодекса Украины (уместное повреждение чужого имущества путем поджога) Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также Politeka писала о том, что в Одесской области подросток поджег подстанции. Подросток нашел в интернете объявление о "легком заработке", где неизвестный предложил ему деньги за поджог трансформаторных подстанций.