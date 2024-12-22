Клиентка подчеркнула, что возмущена не только отмененной поездкой, но и тем, что подобные случаи все еще происходят на 11-м году войны

В Ужгороде, в Закарпатье недавно возник конфликт между пассажирами и водителем такси службы Bolt из-за вопроса языка общения.

Об этом пишет журналист Виталий Глагола, ссылаясь на одну из участниц инцидента, Ольгу Свитлинец .

Инцидент произошел, когда пассажиры попросили водителя общаться на украинском языке, как того требует законодательство, на которое он отреагировал отказом и отменой поездки.

Женщина отметила, что водитель объяснил свою позицию тем, что он родом из Крыма, где, по его словам, "конституция написана на русском".

Потрясенная ситуацией, Фотография поделилась инцидентом в социальных сетях, подчеркнув, что возмущена не только отмененной поездкой, но и тем, что подобные случаи все еще происходят на 11-м году войны, три из которых страна находится в состоянии полномасштабного конфликта.

«Мы обратились к представителям Bolt и ждем их реакции, хотя сомневаемся, что она будет», – добавила она.

Bolt оперативно отреагировала на ситуацию. В компании подтвердили, что водитель был отстранен от исполнения заказов.

«Нам жаль, что клиент получил неприятный опыт во время поездки. К водителю уже были приняты все необходимые меры. Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки через приложение, чтобы мы могли разобраться в ситуации и принять соответствующие меры», – говорится в официальном заявлении.

Также в Bolt заявили, что регулярно напоминают водителям об обязательствах общаться с клиентами на государственном языке, согласно украинскому законодательству. Компания отметила, что с момента входа на украинский рынок все коммуникации, включая сообщения пользователям, рассылки и публикации в социальных сетях, сообщаются на украинском языке.

Последние новости Украины:

В Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Что появились детали речевого скандала во львовской школе.