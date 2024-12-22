Эксперты подчеркивают, что цена в Украине уже в среднем в три раза выше, чем в настоящее время в прошлом году.

На украинском рынке наблюдается значительный дефицит высококачественной белокочанной капусты, что приводит к резкому росту цен.

Об этом сообщают аналитики EastFruit .

Еще на прошлой неделе цена на качественную капусту составляла 22 гривны за килограмм, но хозяйства готовы продавать ее за 25–35 гривен за килограмм.

Аналитики отмечают, что за последнюю неделю цены на капусту выросли в среднем на 16%. Предложение этой продукции на рынке ограничено, поскольку многие хозяйства не спешат с продажей, ожидая дальнейшего повышения цен в ближайшие недели. При этом оптовые компании активно закупают капусту и готовы повышать закупочные цены.

Эксперты также подчеркивают, что цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в три раза выше, чем в настоящее время в прошлом году.

Большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее удорожание этого продукта, указывая на уменьшение объемов производства и снижение количества капусты, пригодной для длительного хранения.

Напомним, рост цен на продукты питания в Украине будет обусловлен несколькими факторами, среди которых инфляция, которая к концу года должна была составить 9%, но уже превысила 11%. В зимний период с декабря по февраль цены на мясо, молоко и овощи могут вырасти на 10-15%.

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