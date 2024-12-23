Простые, но эффективные меры помогут защитить ваш номер телефона от мошенников и избежать кражи денег и личных данных.

Мошенники активно пытаются завладеть телефонными номерами пользователей с целью кражи денег или личных данных.

Особую опасность представляет так называемый "финансовый номер", используемый для связи с банками и выполнения онлайн-транзакций. Эксперты советуют уделить особое внимание защите этого номера, чтобы предотвратить возможные атаки.

Мошенники часто действуют от имени сотрудников мобильных операторов, прося пользователя продиктовать код из СМС-сообщения. Такой код дает возможность зарегистрировать номер пользователя в личном кабинете оператора, а затем совершить перевыпуск SIM-карты.

В результате этого действия оригинальная SIM-карта теряет связь с сетью, а мошенник получает полный контроль над номером телефона. Это дает ему доступ к банковским счетам, возможности оформления кредитов, а также к личной информации пользователя, такой как смс-сообщения, аккаунты в социальных сетях, почта и данные в сервисах, использующих телефон для авторизации.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют несколько важных мер. Во-первых, необходимо хранить в секрете СМС-коды от мобильных операторов, а также PUK-код и серийный номер SIM-карты.

Во-вторых, рекомендуется зарегистрировать SIM-карту на свои паспортные данные или перейти на контрактное обслуживание с оператором, чтобы предотвратить удаленную замену SIM-карты. Важно также отключить услугу удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора.

Другим важным шагом является создание отдельного телефонного номера для взаимодействия с финансовыми учреждениями. Такой номер не следует привязывать к социальным сетям или мессенджерам, не использовать для авторизации в других системах и не оставлять как контактный в анкетах. Это снизит риск использования номера мошенниками.

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