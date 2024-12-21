Однако на суде мужчина утверждал, что гаджет ему якобы дал сам потерпевший, а затем удалился.

В Одессе судили мужчину, который уклонился от призыва и скрылся с территории ТЦК , откуда должен был быть отправлен на сборный пункт.

Об этом стало известно из приговора Арцизского районного суда.

Кроме того, во время бегства он украл мобильный телефон у случайного знакомого.

Подробности инцидента

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию в ТЦК и получил повестку на службу. По его словам, ему сообщили о том, что он должен ожидать отправки в воинскую часть.

В период нахождения на свободе обвиняемый встретил знакомого, с которым вместе пил вино. Во время общения он украл мобильный телефон потерпевшего. Однако на суде мужчина утверждал, что гаджет ему якобы дал сам потерпевший, а затем ушел, хотя к моменту задержания телефон у него уже был.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в двух преступлениях - уклонении от призыва и кражи. Суд принял во внимание то, что обвиняемый не признал свою вину и учел этот факт как отягчающее обстоятельство. В результате мужчина получил 7 лет лишения свободы.

Также Politeka писала о том, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, у которых установлена ​​вторая или третья группа инвалидности со сроком повторного осмотра, должны пройти оценку повседневного функционирования в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

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