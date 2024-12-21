Прогнозы роста экономики на 2025 год значительно варьируются, однако прогнозы на курсы валют и размер зарплаты схожи.

Украинская экономика выдержала испытание третьего года полномасштабной войны - и вопрос, выдержит ли она дальнейшие проблемы.

Появились прогнозы, что будет с курсом доллара и вырастут ли зарплаты в Украине.

Прогнозы роста экономики на 2025 г. значительно варьируются. Прогноз Всемирного банка в начале 2024 г. предусматривал увеличение ВВП на 6,5%, однако в октябре этого же года эти ожидания были снижены до 2%, а основной рост перенесен на 2026 год, где прогнозируется увеличение на 7%.

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел свои прогнозы. Первоначально ожидался рост на 6%, но в сентябре прогноз был снижен до 4,7%. Главной причиной стали разрушение энергетических мощностей из-за боевых действий.

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрены более осторожные цифры: рост ВВП на 3,5% в 2024 году и 2,7% в 2025 году. Такая осторожность обусловлена ​​рисками, связанными с войной, ростом расходов на оборону, инфляцией и другими экономическими факторами. Это позволяет правительству быть готовым к худшим сценариям.

Однако многие эксперты и аналитики прогнозируют более оптимистическое развитие. В частности, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает рост ВВП на 4,3% в 2025 году.

Отметим, что уже в январе 2025 г. будут опубликованы обновленные экономические прогнозы, которые могут изменить эти цифры как в сторону роста, так и снижения.

В государственном бюджете на 2024 год предусмотрен уровень инфляции на 9,7%, но Нацбанк прогнозировал меньший показатель – 8,6%. Впрочем, в отчете за IV квартал инфляция была пересмотрена до уровня, указанного в бюджете. Уже в ноябре 2024 потребительская инфляция выросла до 11,2%.

Такой ускоренный рост цен заставил НБУ повысить учетную ставку с 13 до 13,5% в декабре 2024 года. С начала войны ставка была на уровне 10%, но в июне 2022 года ее подняли до 25%. С июня 2023 года ставка постепенно снижалась.

В государственном бюджете на 2024 год средняя зарплата прогнозируется на уровне 21809 грн. Реальная зарплата вырастет на 8,5%, учитывая инфляцию, которая, как предполагается, составит 9,7%. В III квартале 2024 года средняя зарплата уже достигла 21946 грн, что на 22,3% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В то же время долларовая зарплата превысила довоенный уровень.

Прогноз Нацбанка на 2024 год предполагает, что номинальная зарплата вырастет на 21%, а реальная – на 14%.

В бюджете на 2025 год инфляция прогнозируется на уровне 9,5%. Пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года на уровне 11,4%. Основными факторами роста являются повышение акцизов на табачные изделия и цены на медицинские товары и фармацевтическую продукцию.

Однако уже весной 2025 года инфляция начнет снижаться благодаря взвешенной монетарной политике НБУ, улучшению ситуации в энергетическом секторе и увеличению урожаев сельскохозяйственной продукции.

Прогнозируемая средняя зарплата в 2025 году составит 24389 грн. НБУ ожидает рост номинальной зарплаты на 16%, а реальной – на 6,5%. Минимальная заработная плата будет оставаться на уровне 8000 грн.

Согласно октябрьскому прогнозу МВФ, курс доллара достигнет отметки в 50 гривен только в 2028 году. В 2025 году курс валюты зафиксируется на уровне 45 грн/долл.

Источник: РБК-Украина.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

В Украине ожидается резкий рост цен на несколько популярных продуктов: что больше всего подорожает.

Несмотря на собранный урожай, ситуация усложняется: цены на хлеб снова изменятся.