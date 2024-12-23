Для получения компенсации необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту учета и подать заявление.

Украинские военнослужащие, принявшие участие в боевых действиях, имеют законное право на получение безвозмездного жилья , однако для этого необходимо соответствовать определенным критериям.

По информации , предоставленной Киевской областной военной администрацией (КОВА), стоимость выплачивается в порядке очереди в зависимости от даты размещения на учет.

Денежная компенсация предоставляется нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоит на квартирном учете по месту жительства.

Как подать заявку на получение компенсации?

Для получения компенсации необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту учета и подать заявление. К ней необходимо добавить пакет документов, в частности:

Копии документов, удостоверяющих личность.

Копии удостоверений, подтверждающих статус заявителя. К примеру, удостоверение участника боевых действий (УБД).

Дополнительные документы (в зависимости от категории заявителя):

Справка об участии в АТО/ООС.

Заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Справка руководителя АТЦ СБУ или Генерального штаба ВСУ.

Копии документов о взятии на квартирный учет заявителя и членов его семьи.

Согласие всех совершеннолетних членов семьи. Этот документ подтверждает включение их в расчет денежной компенсации.

Документы, подтверждающие родственные связи.

Что важно знать?

Получение жилья или компенсации является поэтапным процессом, требующим важного оформления документов и окончательного обращения в соответствующие органы. Предпочтение отдается тем, кто долгое время состоит на квартирном учете, поэтому поспешная регистрация – важный шаг.

Подробную информацию можно получить в органах социальной защиты населения.

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