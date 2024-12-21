Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что при отключении электричества банкомат списал с его счета деньги, но не выдал их, поскольку отключился.

Жалоба была опубликована на портале "Минфин".

Банкомат ПриватБанка находился на улице, а не в помещении отделения. В отделении клиентке посоветовали обращаться в службу поддержки, однако никакой реальной помощи не предоставили.

Сначала в службе поддержки ПриватБанка пообещали решить проблему через день, затем перенесли срок на три дня, но ситуация так и не изменилась. Клиентка отметила, что трижды звонила, но получала только стандартные ответы, а затем служба поддержки перестала отвечать на ее звонки.

В ПриватБанке ответили, что заявка на возврат средств принята и обычно процесс занимает от 1 до 3 дней. Однако в редких случаях он может затянуться до 14 дней из-за необходимости инкассации банкомата и получения отчета об остатке средств.

В ПриватБанке ответили на жалобу, отметив, что заявка на возврат средств была принята. Они сообщили, что стандартный срок обработки заявки обычно составляет от 1 до 3 дней, но в отдельных случаях он может занять до 14 дней. Это связано с необходимостью получения отчета об остатке средств в банкомате и проведением инкассации для принятия решения по заявке.

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