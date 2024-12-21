Главные секреты вкусной запеченной утки – это маринад и глазурь, и с этим рецептом от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво блюдо получится просто невероятным.

Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальную запеченную утку с карамельной корочкой для праздничного стола.

Чтобы сделать маринад для утки, нам понадобится:

вода – чтобы полностью погрузить утку

4 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

сок одного апельсина

В большой кастрюле в воде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво растворяет соль и сахар, добавляет апельсиновый сок, полностью погружает утку в маринад и оставляет на ночь в холодильнике. Чтобы утка хорошо промариновалась, нужно 8-12 часов.

Для глазури "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:

сок двух апельсинов

3 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. крахмала

1 ч.л. паприки

1 ч.л. молотого черного перца

1 ч.л. молотого кардамона

50 г сливочного масла

1 ст.л. меда

Кроме того, нам понадобится четыре яблока, чтобы начинить утку.

Для приготовления глазури "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в небольшой кастрюльке смешивает соевый соус, апельсиновый сок, крахмал, мед, сливочное масло, специи и на среднем огне прогревает смесь до кипения и загущения, постоянно помешивая.

В форму для запекания, застеленную фольгой и пергаментом, выкладываем утку и начиняем ее яблоками, разрезанными на четверти. Плотно накрываем утку фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полтора-два часа.

После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво убирает фольгу, хорошо смазывает утку глазурью и отправляет запекаться еще в течение 10 минут. Эту процедуру повторяем еще дважды, чтобы утка имела аппетитную карамельную корочку.

Последние новости Украины:

Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.

Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.

Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.