Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальную запеченную утку с карамельной корочкой для праздничного стола.
Чтобы сделать маринад для утки, нам понадобится:
- вода – чтобы полностью погрузить утку
- 4 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- сок одного апельсина
В большой кастрюле в воде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво растворяет соль и сахар, добавляет апельсиновый сок, полностью погружает утку в маринад и оставляет на ночь в холодильнике. Чтобы утка хорошо промариновалась, нужно 8-12 часов.
Для глазури "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:
- сок двух апельсинов
- 3 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. крахмала
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. молотого черного перца
- 1 ч.л. молотого кардамона
- 50 г сливочного масла
- 1 ст.л. меда
Кроме того, нам понадобится четыре яблока, чтобы начинить утку.
Для приготовления глазури "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в небольшой кастрюльке смешивает соевый соус, апельсиновый сок, крахмал, мед, сливочное масло, специи и на среднем огне прогревает смесь до кипения и загущения, постоянно помешивая.
В форму для запекания, застеленную фольгой и пергаментом, выкладываем утку и начиняем ее яблоками, разрезанными на четверти. Плотно накрываем утку фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полтора-два часа.
После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво убирает фольгу, хорошо смазывает утку глазурью и отправляет запекаться еще в течение 10 минут. Эту процедуру повторяем еще дважды, чтобы утка имела аппетитную карамельную корочку.
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