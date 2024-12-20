Некоторые из них поддержали автор видео, другие же призвали не задерживать процесс обслуживания.

Инцидент, связанный с языком , произошел в аптеке в Измаиле в Одесской области, где фармацевт отказался обслуживать клиентку на украинском языке.

Видео из этой ситуации получило распространение в социальных сетях.

Согласно информации местных Telegram-каналов, на записи женщина обращается к аптекарше с просьбой говорить на государственном языке.

На видео также слышно голосуют стоящие в очереди другие покупатели. Некоторые из них поддержали автор видео, другие же призвали не задерживать процесс обслуживания.

Ранее Politeka также писала о том, что в Киевской области водитель такси Uklon взорвала пассажиров, среди которых была семья погибшего военного, после того, как они попросили выключить русскоязычный навигатор.

Инцидент произошел, когда мать и сестра погибшего вместе с 9-летним ребёнком возвращались с кладбища. Водитель такси общалась с ними на русском языке, а ее навигатор также давал указания на русском. После того, как пассажирка попросила выключить русский язык на навигаторе, водитель начала кричать, а затем высадила их посреди трассы недалеко от Вышгорода.

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