Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 22 декабря, рассмотрите проблему и посмотрите, что скажет вам карта Таро.

Представляем вам гороскоп Таро для вашего знака зодиака на 22 декабря, основанный на энергетике дня.

Гороскоп Таро на 22 декабря для всех знаков Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Лазерный фокус. Вы готовы настроиться на то, чего хотите в жизни, не тратя время и энергию на то, чего не хотите. Ваша способность быть усердным приведет вас куда угодно. Придерживайтесь своих целей, и следующее, что вы узнаете, вы достигнете их всех.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Если вы работаете из дома, сегодня может быть один из тех дней, когда все, кажется, завладевает вашим вниманием. Вам может быть трудно оставаться продуктивным, поэтому установите ограждения и границы, чтобы важные пункты в вашем списке были выполнены.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Расширяйтесь и выходите за пределы своей зоны комфорта. Вы можете чувствовать, что ограничили свою жизнь из-за страха. Больше нет. Вы готовы столкнуться с первопричиной своих колебаний и преодолеть каждое испытание с полной отвагой.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Раньше вы бы потеряли хладнокровие, но сегодня вы способны сохранять хладнокровие и спокойствие. Вы не боитесь признаться, когда чувствуете себя подавленным, но это больше не будет вас беспокоить. Вы уверены, что держите эту проблему под контролем. Вы можете справиться со всем, что встанет на вашем пути.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Сегодня ничего не потеряется, и если неделя казалась туманной, то сейчас вы мыслите ясно. Вы тот, кто все спланирует, чтобы точно знать, что вам нужно сделать и в какое время. Вы ничего не оставите на волю случая. Если что-то записано или отмечено, то это не будет упущено.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Влюбленные

Трава действительно выглядит зеленее на другой стороне. Если вы одиноки, вы пожалеете, что вас не взяли. Если вас взяли, вы можете задуматься, лучше ли вам жить в одиночестве. Сейчас вам может быть трудно чувствовать себя счастливым, независимо от вашего статуса в отношениях. Сосредоточьтесь на своей внутренней работе.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Мир

Оглядываясь на этот год, вы видите множество удивительных достижений, которыми можно гордиться. Возможно, вы не достигли некоторых своих целей, но на протяжении всех жизненных взлетов и падений вы не отказывались от своих мечтаний. Вы — человек, умеющий достигать, Весы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Император

Вам не нравится сражаться, но это не значит, что вы не будете сражаться, если кто-то попытается пересечь четко обозначенную границу. Вы полны решимости стоять на своем. Ваша доброта не должна быть признаком слабости. Вы хотите, чтобы другие знали, что они не могут вытирать о вас ноги, не дав вам отпор.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Вы чувствуете, что застряли? Вы можете чувствовать, что ситуация мешает вам выполнить свое предназначение. Это включается ваше отрицание. Если вы откроете глаза, вы ясно увидите, что вы не застряли. Вы просто сдались проблеме. Вы можете найти выход, но это потребует бережного использования вашего времени.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Колесница

Вы готовы сдаться, но эта карта Таро дает вам знать, что вы должны держаться до самого конца. Возможно, это не первый раз, когда вы пытаетесь выйти за пределы своей зоны комфорта. Никогда не бывает легко отключить голос в голове, который говорит вам, что вам нужно остановиться сейчас, пока не стало слишком поздно. Но вы можете это сделать.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Башня

Неприятности случаются. Неожиданности могут застать вас врасплох, но хорошая новость в том, что все получается без сбоев. Вам не пришлось ничего делать. Ваша судьба не включала в себя ненужную драму. Возможно, вселенная пыталась проверить ваше терпение и решимость.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Иерофант

Существует так много религиозных правил, которым нужно следовать, и хотя вы можете чувствовать, что это правильный путь, другая часть вас может хотеть нарушить несколько правил, которым вас учили. На данный момент будет казаться проще плыть по течению, особенно если ваша семья также религиозна. Вера все еще может быть с вами, независимо от того, решите ли вы следовать их примеру или прислушаться к своему сердцу.

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