Однако он не объяснил причин, по которым уклонился от выполнения приказа.

Волынский городской суд вынес приговор военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который отказался выполнить приказ командира о направлении в командировку в Харьковскую область.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, командир воинской части издал приказ направить личный состав в Харьковскую область. Однако один из военнослужащих отказался выполнить приказ ехать по месту назначения.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Однако он не объяснил причин, по которым уклонился от выполнения приказа. Также военнослужащий попросил суд о смягчении наказания.

Решение суда

Суд признал бойца виновным в неповиновении, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 402 УК Украины). В то же время, суд освободил его от основного наказания и назначил годовой испытательный срок. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Также Politeka писала о том, что в Одессе женщина устроила протест, заблокировав одну из центральных дорог города после того, как ее сына забрали представители территориального центра комплектования.

Как пишет "Стопкор", представители военкомата остановили автомобиль, в котором находился мужчина, и, без всяких предупреждений, вытащили его из машины для направления на военно-врачебную комиссию.