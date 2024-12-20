Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 21 декабря.

Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 21 декабря:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Некоторые люди по природе своей склонны создавать проблемы другим. Поэтому ваш совет на данный момент — избегать людей, кто подливает масла в огонь и каким-то образом ранить вас. Лучше всего сказать «мирно», если нужно, а затем позволить им вариться в собственном эмоциональном беспорядке.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

У вас есть дар болтливости, Телец, и ваш талант — привлекать к себе внимание посредством разговора. Вы прирожденный оратор, который владеет вниманием. Вы заставляете людей думать, и все, что вы говорите, заставляет меняться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Десятка Мечей

Есть проблема, которую вы больше не можете притворяться, что не видите. Эта ситуация может увязнуть в вас некоторое время, но со временем, заботой о себе и личной ответственностью вы преодолеете влияние этого момента времени.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Школа тяжелых ударов в действии. Вам пришлось учиться на горьком опыте, но именно так все и должно было происходить. В вашем сознании вам нужно пройти через все эти трудности, чтобы испытать боль, необходимую для роста. Вы никогда не забудете этот период своей жизни, и благодаря ему вы стали сильнее.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Тебе может повезти, Лев. Женщина, которая научилась хорошо управлять своими деньгами, может помочь тебе научиться делать то же самое. Ты можешь не встречаться с этим человеком лично. Это может быть подкастер, автор или кто-то, кого ты видишь в реальном интернете. Но будь внимателен. Мудрость приходит к тебе!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Доверьтесь своим инстинктам, Дева. Скорее всего, нужный вам совет находится всего в одном телефонном звонке. Не отправляйте короткое сообщение или текстовое сообщение, чтобы поговорить о чем-то, что заслуживает вашего безраздельного внимания. Одного разговора может быть достаточно, чтобы изменить свое мнение.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Умеренность

Нормально любить человека, который отличается от тебя. Противоположности действительно притягиваются, и иногда человек, который думает не так, как ты, помогает тебе расти. Вы можете найти их странности интригующими, а все, что они пережили, захватывающим.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Король Жезлов

Живите той жизнью, которой хотите жить. Вам нужно принять множество решений о качестве и стандартах, которые вы хотите установить для себя. Зачем их понижать, чтобы другим было комфортнее рядом с вами? Повышайте, если хотите чувствовать себя комфортно внутри себя.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Звезда

Извиняться может быть трудно, но вы все равно можете спасти дружбу этими двумя простыми словами. Если вы знаете, что вы были неправы, проглотите свою гордость. Не упускайте ни дня, прежде чем решите этот вопрос.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Нелегко расставаться с заработанными деньгами, но это такое приятное чувство — погасить кредитную карту, когда это возможно. Да, это может вернуть вам деньги в финансовом плане, но чувство свободы, которое вы получаете, может быть очень полезным.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Солнце

Это замечательная карта Таро, которую стоит получить, Водолей. У вас может быть трудный день, но неважно, насколько сложные вещи заставят вас подняться. Что-то внутри вас находит способ решить ваши проблемы. Ваша личность, ориентированная на решение, делает этот день сильным.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Вы могли неправильно судить о человеке на этой неделе. Легко предположить что-то, но задавание вопросов может помочь избежать недоразумений. Будьте любопытны, где можете. Смело пытайтесь узнать больше о друге и наблюдайте, как меняется ваше восприятие.

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