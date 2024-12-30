Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить оригинальный салат с курицей, баклажаном и черносливом, который идеально подойдет для праздничного стола.
Этот салат получается не только вкусным, но и очень эффектным с виду.
Для приготовления салата с курицей, баклажаном и черносливом нам понадобятся:
- баклажаны – 2 шт.
- куриное филе – 1 шт. (большое)
- чернослив – 50 г
- сыр твердый – 100 г
- грибы (шампиньоны) - 300 г
- лук – 1 шт. среднего размера
- майонез – для заправки
- соль и молотый перец – по вкусу
Также по желанию можно добавить в салат немного измельченных орешков и зубчик чеснока.
Баклажаны нарезаем тоненькими пластинками, подсаливаем, даем постоять 10 минут, чтобы они выпустили лишнюю жидкость, и просушиваем бумажной салфеткой. Обжариваем баклажаны на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяности с обеих сторон.
Куриное филе отвариваем до готовности и нарезаем мелкими кубиками. Чернослив заливаем кипятком, немного запариваем, сливаем воду и нарезаем на кусочки.
Лук нарезаем полукольцами, грибы – небольшими кусочками. Обжариваем грибы с луком на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости.
Смешиваем вареную курицу, жареные грибы с луком, чернослив, добавляем мелко натертый сыр, заправляем майонезом, солим, перчим и перемешиваем до однородности.
В форму, застеленную пищевой пленкой, выкладываем слайсы баклажана, как на видео, внутрь выкладываем салат, утрамбовываем, накрываем краями баклажана, переворачиваем и достаем из формы.
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