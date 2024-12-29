Компенсация предоставляется работодателям по каждому трудоустроенному ВПЛ, при оформлении правильного трудового договора.

Работодатели, трудоустроившие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) во время военного положения, могут получить компенсацию от государства.

Детали о сумме и процедуре оформления доступны на портале госуслуг "Дія".

Кто может получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ

Согласно закону о военном положении в Украине, работодатели могут получить возмещение за трудоустройство внутренних переселенцев, однако не все могут воспользоваться этой возможностью. Кроме того, бюджетные учреждения (кроме поставщиков социальных услуг) и фонды общеобязательного государственного соцстрахования не имеют права на компенсацию.

Компенсация предоставляется работодателям по каждому трудоустроенному ВПЛ, при оформлении правильного трудового договора (срочного или бессрочного), а также по гиг-контракту, включая случаи совместительства.

Условия начисления компенсации

Для получения компенсации работодатель должен удовлетворять ключевым требованиям:

Быть зарегистрированным в качестве плательщика ЕСВ.

Зарплата работника должна быть не меньше минимальной.

Иметь представленную налоговую отчетность за 2021 год.

ВПЛ можно работать по этой схеме только один раз.

Подача заявки на компенсацию должна быть не ранее чем через пять дней после оформления ВПЛ.

Компенсация предоставляется не более чем через два месяца после трудоустройства.

Суммы и сроки компенсации

В 2024 году государство обещает компенсацию в размере 8 тыс. грн за каждое трудоустроенное лицо. Эти средства можно использовать для оплаты труда ВПЛ. Оформление компенсации занимает до 5 дней.

Возврат средств

Работодатель обязан вернуть часть компенсации в случае прекращения трудовых отношений с ВПЛ до окончания периода выплаты компенсации. Возврат должен быть произведен в течение пяти рабочих дней с даты прекращения трудовых отношений.

Как оформить компенсацию

Работодатели, желающие трудоустроить ВПЛ, могут обратиться в местный центр занятости или подать заявку онлайн через портал «Действие». Для этого необходимо создать электронный кабинет и пройти регистрацию, указать актуальные данные.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.