Для того чтобы получить льготу, пенсионер должен показать свое пенсионное удостоверение.

В Украине пенсионеры пользуются большим количеством льгот , некоторые из которых касаются и общественного транспорта.

Постановлением Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров.

Какие льготы на проезд получают пенсионеры?

Поэтому пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, в частности, в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, а также на городских маршрутах (в частности, в электричках).

Для того чтобы получить льготу, пенсионер должен показать свое пенсионное удостоверение.

В каких случаях пенсионеры должны платить за проезд?

Бесплатный проезд не распространяется на такси и метро, ​​поэтому пенсионеры обязаны оплачивать проезд в этих видах транспорта. Кроме того, льготы не действуют на железнодорожных перевозках междугороднего сообщения.

Прочие льготы для пенсионеров

Кроме льгот на проезд, у пенсионеров в Украине есть и другие преимущества, такие как:

Освобождение от уплаты земельного налога.

Возможность оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Право на бесплатную юридическую помощь.

Также Politeka писала о том, что из-за военных действий многие украинцы, имеющие право на льготы или субсидии, изменили место жительства, но не все знают, как правильно переоформить помощь в новый адрес.

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