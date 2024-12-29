В Украине пенсионеры пользуются большим количеством льгот , некоторые из которых касаются и общественного транспорта.
Постановлением Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров.
Какие льготы на проезд получают пенсионеры?
Поэтому пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, в частности, в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, а также на городских маршрутах (в частности, в электричках).
Для того чтобы получить льготу, пенсионер должен показать свое пенсионное удостоверение.
В каких случаях пенсионеры должны платить за проезд?
Бесплатный проезд не распространяется на такси и метро, поэтому пенсионеры обязаны оплачивать проезд в этих видах транспорта. Кроме того, льготы не действуют на железнодорожных перевозках междугороднего сообщения.
Прочие льготы для пенсионеров
Кроме льгот на проезд, у пенсионеров в Украине есть и другие преимущества, такие как:
Освобождение от уплаты земельного налога.
Возможность оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Право на бесплатную юридическую помощь.
Также Politeka писала о том, что из-за военных действий многие украинцы, имеющие право на льготы или субсидии, изменили место жительства, но не все знают, как правильно переоформить помощь в новый адрес.
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