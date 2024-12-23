Неправильно установленные свинцово-кислотные аккумуляторы могут быть опасны для квартиры

Уже не раз вы могли слышать о системах резервного питания для своих домов и квартир.

Поэтому важно понимать, как выбрать и установить такие системы, сколько это стоит и на что обратить внимание. Установка резервного питания, включая инвертор и аккумуляторы, в Киеве стоит около 10 тысяч гривен.

Инвертор, монтируемый на стену рядом с электрощитом, автоматически переключает питание на аккумуляторы при отключении света и возвращает нагрузку к сети после восстановления электроснабжения. Он также заряжает аккумуляторы, когда электричество появляется.

Для такой системы требуется минимальный комплект: инвертор, аккумуляторная батарея и переключатель.

Для подбора системы сначала проводят замеры энергопотребления, чтобы определить необходимую мощность и емкость аккумуляторов. Оптимальный вариант для квартиры – инвертор на 5 кВт с литий-железо-фосфатным аккумулятором такой же емкости. Эта конфигурация покрывает основные потребности, если не подключать энергоемкие приборы, такие как бойлер, стиральная машина или электроплита.

Аккумуляторы этого типа надежны и долговечны – до 7 тысяч циклов зарядки и разрядки. Шум от работы инверторов, особенно в процессе зарядки или разрядки аккумуляторов, может вызывать дискомфорт, особенно в тишине.

На рынке стационарные системы с инвертором 5 кВт и литий-железо-фосфатным аккумулятором стоят от 90 до 100 тысяч гривен. Более доступные гелевые аккумуляторы стоят дешевле, но служат всего 1,5–2 года.

Аккумуляторы разных типов имеют свои особенности и ограничения. Например, свинцово-кислотные батареи требуют тщательной балансировки, иначе они могут быстро выйти из строя или даже взорваться.

При установке системы резервного питания важно привлекать квалифицированных специалистов. Некорректная настройка, отсутствие защиты или использование неподходящего оборудования могут привести к серьезным авариям. Например, неправильно установленные свинцово-кислотные аккумуляторы могут быть опасны для квартиры.

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