Пальчевского хотят затащить в Киевраду за счет ОПЗЖ
Об этом написала у себя в телеграм канале журналистка Соня Кошкина, передает издание
В столице один тур
Уже точно
За Кличко высказались 364 683 горожанина
Это 50.6 %
По результатам обработки 99.5 % протоколов с мокрыми печатями
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Остальные кандидаты:
Попов 9.5
Притула 7.8
Кучеренко 6.3
Верещук 5.4
Пальчевский 5.3
Горсовет
Удар и ЕС по двадцать процентов. Разница — в несколько сотен голосов.
Мандатов будет поровну
Єдність — 8.6 (старые сетки — штука серьезная)
ОПЗЖ — 7.7
Батькивщина — 7.4
СН — 7.4 (первый раз, на моей памяти, партия власти аж на шестом месте в городе)
Голос — 5.9
А вот теперь интересно.
Потому что у Пальчевского 4.4
То есть, в Киевсовет эта политсила не заходит.
Так вот. В данный конкретный момент дана команда любыми правдами и неправдами затянуть Пальчевского в Киевраду. За счёт ОПЗЖ.
В базовых для бело-голубых районах города: Соломенском, Оболонском, Дарницком.
Сценарий — отправка на пересчёт.
Так мило, правда?)
Интересно, мажоритарные акционеры ОПЗЖ — Левочкин, Бойко, Рабинович — эту схему благословили?)
Дружеская взаимопомощь, так сказать).