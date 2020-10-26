Пальчевского хотят затащить в Киевраду за счет ОПЗЖ

Об этом написала у себя в телеграм канале журналистка Соня Кошкина, передает издание Люстрація .

В столице один тур

Уже точно

За Кличко высказались 364 683 горожанина

Это 50.6 %

По результатам обработки 99.5 % протоколов с мокрыми печатями

Остальные кандидаты:

Попов 9.5

Притула 7.8

Кучеренко 6.3

Верещук 5.4

Пальчевский 5.3

Горсовет

Удар и ЕС по двадцать процентов. Разница — в несколько сотен голосов.

Мандатов будет поровну

Єдність — 8.6 (старые сетки — штука серьезная)

ОПЗЖ — 7.7

Батькивщина — 7.4

СН — 7.4 (первый раз, на моей памяти, партия власти аж на шестом месте в городе)

Голос — 5.9

А вот теперь интересно.

Потому что у Пальчевского 4.4

То есть, в Киевсовет эта политсила не заходит.

Так вот. В данный конкретный момент дана команда любыми правдами и неправдами затянуть Пальчевского в Киевраду. За счёт ОПЗЖ.

В базовых для бело-голубых районах города: Соломенском, Оболонском, Дарницком.

Сценарий — отправка на пересчёт.

Так мило, правда?)

Интересно, мажоритарные акционеры ОПЗЖ — Левочкин, Бойко, Рабинович — эту схему благословили?)

Дружеская взаимопомощь, так сказать).