Киевляне поддержали европейское развитие своего города: партия «Удар» и действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждают на выборах в столице

Об этом заявил член политсовета УДАРа, народный депутат VII и VIII созывов, глава Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта двух созывов Артур Палатный.

Согласно параллельному подсчету голосов, проведенному штабом партии «Удар», Виталий Кличко набирает 50,9%, а партия с 19,7% получит наибольшее число мандатов в Киевраде. «С высокой долей вероятности второго тура в Киеве не будет. Действующий городской голова Виталий Кличко предварительно набирает абсолютное большинство голосов, его результат опережает других кандидатов в 5 раз. Экзит-полы и параллельный подсчет голосов показали разгромную победу Виталия Кличко и его партии», — сказал Артур Палатный.

Столь значительный перевес Артур Палатный назвал доказательством того, что действующая команда эффективна и компетентна, и большинство киевлян поддерживают ее видение европейского развития Киева. «Есть команда, которая работает и дает результат. Киевляне ей доверяют и не хотят экспериментов. Они не всегда оказываются положительными, а новая кровь не всегда лучше опыта. В то время как другие политики теряют рейтинг еще в начале каденции, поддержка Виталия Кличко только увеличилась», — прокомментировал Артур Палатный.

Он отметил, что мэр и фракция «Удар» в Киевсовете продолжат социальное, экономическое и инфраструктурное развитие столицы. «Наша команда будет представлена в Киевраде высококлассными профессионалами, патриотами своего города и страны, которые будут работать только на киевлян и в интересах киевлян. Если другие демократические силы будут поддерживать наши ценности и разделять идеи развития Киева, мы открыты к конструктивному взаимодействию», — сказал член политсовета «Удара».

Согласно данным подсчета, проведенному штабом партии «Удар»: Виталий Кличко набрал 50,90%, Александр Попов (ОПЗЖ) — 9,50%, Сергей Притула («Голос») — 7,90%, Алексей Кучеренко («Батькивщина») — 6,4%.

По результатам опроса партия «Удар»набрала 19,70% голосов, «Европейська Солідарність » - 19,50%, «Единство Александра Омельченко» - 8,50%, «ОПЗЖ» - 7,6%, Партия «Слуга Народа» - 7,20%.

Окончательные итоги местных выборов в Украине будут подведены в течение 3-5 дней, сообщил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.