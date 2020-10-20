Українцям показали, як була оновлена дитяча зала для занять дзюдо у Києві

Про це у своєму Facebook розповів депутат Київради від Солом’янського району Андрій Андрєєв, пише Знай.

На своїй сторінці в Фейсбуці депутат поділився відео капітального оновлення дитячої зали для занять дзюдо, яке тривало на вулиці Василя Липківського, 36.

"Замість того, щоб постійно критикувати, ми беремо й робимо", – наголошує депутат Київради від Солом’янського району Андрій Андрєєв.

"Це вже третій сучасний дитячий спортивний зал, створений нашою командою в Солом‘янському районі", - продовжив Андрій Андрєєв.

За словами кандидата, проблеми зі столичною спортивною інфраструктурою ґрунтовна. Але команда Андрєєва не шукає причин, чому не можна зробити тієї чи іншої справи, а прямує до мети.

[embed]https://www.facebook.com/andrieiev.andrii.serhiiovych/posts/196032915267528?__cft__