Українцям показали, як була оновлена дитяча зала для занять дзюдо у Києві
Про це у своєму Facebook розповів депутат Київради від Солом’янського району Андрій Андрєєв, пише Знай.
На своїй сторінці в Фейсбуці депутат поділився відео капітального оновлення дитячої зали для занять дзюдо, яке тривало на вулиці Василя Липківського, 36.
"Замість того, щоб постійно критикувати, ми беремо й робимо", – наголошує депутат Київради від Солом’янського району Андрій Андрєєв.
"Невеста" Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка"
"Вы сами себя унижаете": Королеву жестко поставили на место после выпада в сторону Собчак, Реввы и Меладзе
Дочь Веры Брежневой в мини-бикини залезла на стол, смутив откровенной позой: "Зачем так красиво?"
Украинцам будут насчитывать пенсии по-новому, срочное сообщение ПФУ: в чем причина
"Це вже третій сучасний дитячий спортивний зал, створений нашою командою в Солом‘янському районі", - продовжив Андрій Андрєєв.
За словами кандидата, проблеми зі столичною спортивною інфраструктурою ґрунтовна. Але команда Андрєєва не шукає причин, чому не можна зробити тієї чи іншої справи, а прямує до мети.
[embed]https://www.facebook.com/andrieiev.andrii.serhiiovych/posts/196032915267528?__cft__