На выборах в Киевский областной совет самый высокий уровень поддержки на сегодняшний день у партий "Слуга народа" и "Батькивщина"

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Politeka.net среди жителей Киевской области с 7 по 14 октября.

Согласно проведенному опросу, на выборах в Киевский областной совет проходят 6 партий: партия "Слуга народа" получила бы 21.2% голосов тех, кто определился и намерен голосовать, "Батькивщину" готовы поддержать 14.4% опрошенных, "Европейскую солидарность" – 11.1%, "ОПЗЖ" – 8.9%, партию "За майбутнє" – 8.3%, партию "УДАР" Виталия Кличко – 7.2%.

Рейтинг других политических сил составляет менее 5%, среди тех, кто намерен голосовать и определился.

Не определились 19,5% опрашиваемых.

Опрос проводился Politeka.net в течение 7-14 октября 2020 года среди жителей Киевской области методом телефонного опроса. Было опрошено всего 2350 респондентов в возрасте от 18 лет во всех районах Киевской области. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,3%.

