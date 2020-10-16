Николай Томенко рассказал о возмутительном отношении ТИК Киева к его партии "Рідна Країна"
Как сообщает Знай.юа, об этом политик написал в Фейсбук. Далее приводим его слова без изменений.
Как известно, нынешняя избирательная кампания с момента принятия Избирательного кодекса, двусмысленных разъяснений ЦИК и двойных стандартов ТИК Киева напоминает анархию в наихудшем понимании этого слова.
Часть партийных списков и кандидатов ТИК зарегистрировала в соответствии с Избирательным кодексом, остальных - по постановлению ЦИК.
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Итак, нашу команду заставили заплатить залог дважды и пообещали безотлагательно вернуть лишние средства.
Уже почти месяц ТИК не подает документы в казначейство для возврата наших средств!
Интересно, что документы не подписывает председатель комиссии, которая по странному стечению обстоятельств раньше была помощницей Порошенко, а сейчас представляет партию Зеленского!
Поэтому обращаюсь и к Зеленскому и Порошенко с требованием позволить своей нынешней и бывшей представительнице выполнить свою работу и обеспечить возврат средств членов партии Рідна Країна!