Персонал и студенты встали на защиту Олимпийского колледжа

Олимпийский колледж имени Поддубного в Киеве снова попытались захватить

Об этом рассказали в Telegram-канале “Национальный корпус Киев", пишет znaj.ua.

Сообщается, что утром 7 октября представители Министерства образования, вместе с бойцами группы спецназначения пытались попасть в здание Олимпийского колледжа имени Поддубного, чтобы изъять некоторые документы.

В здание чиновники пытались проникнуть под видом проверки, однако персонал колледжа вместе с представителями Национального корпуса не дал им это сделать.

В данный момент возле колледжа находятся толпы вооруженных полицейских и бойцов спецподразделения. Обстановка накаляется с каждой минутой и в любой момент могут начаться противостояния с персоналом.

Комментарий происходящему дал один из преподавателей колледжа, мастер спорта Богдан Грицай.

"Согнали сюда много полиции. Наш трудовой коллектив огласил страйк и отказался предоставлять им какие-либо документы" - сказал Богдан Грицай.

Стоит отметить, что это не первая попытка представителей власти попасть в здание колледжа.

24 сентября в здание Олимпийского колледжа имени Поддубного пытался попасть ректор университета физического развития и спорта Евгений Имас. Он прибыл в сопровождении полиции, а также имел при себе решение от премьер-министра Дениса Шмыгаля, с помощью которого хотел присоединить колледж к своему учебному заведению.

Персонал колледжа и студенты были не согласны с таким решением и встали на защиту заведения объявив страйк.

Основным аргументом правительства для закрытия колледжа является недостаток финансирования. Но по словам преподавателей, заведение уже несколько лет находится на самообеспечении.

Персонал Олимпийского колледжа считает, что истинная причина попыток присоединить колледж к университету физкультуры — это деньги.

Возле заведения, в парке Киото, активно ведется строительство нового торгового центра. По словам администрации колледжа, если учебное заведение ликвидируют, то строительство ТЦ продолжится на его территории.