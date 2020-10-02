Ужасная организация дорожного движения в Киеве привела к возникновению огромных пробок
1 сентября обычный дождь существенно ухудшил ситуацию с трафиком.
Киев опасно близко подошел к антирекорду по задержкам трафика в этом году. Так, среднесуточная задержка трафика была почти 62%. Рекорд пока более 65%.
Этот дождь стоил 17 млн. грн социально-экономического ущерба (если сравнивать со средой прошлой недели), передает "Авто 24".
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Вероятно, дождь – это фактор риска для ДТП и их вчера было примерно вдвое больше, чем позавчера. Об этом сообщает Waze: 998 зафиксированных случаев 1 сентября, против 530 днем ранее.
Ранее мы писали, что в Киеве "герою парковки" оставили неприятный сюрприз.
Жители столицы отомстили водителю, который оставил свой автомобиль в неположенном месте.
"В Киеве неизвестный бандит положил очень вонючий кулёк с мусором на новенький автомобиль Volkswagen. Что делать-то братья? Как бороться с этим беспределом", - подписал фото автор публикации.
Напомним, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.
Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик нагло вышвырнул пенсионерку из салона
Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.