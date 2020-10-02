Ужасная организация дорожного движения в Киеве привела к возникновению огромных пробок

1 сентября обычный дождь существенно ухудшил ситуацию с трафиком.

Киев опасно близко подошел к антирекорду по задержкам трафика в этом году. Так, среднесуточная задержка трафика была почти 62%. Рекорд пока более 65%.

Этот дождь стоил 17 млн. грн социально-экономического ущерба (если сравнивать со средой прошлой недели), передает "Авто 24".

Вероятно, дождь – это фактор риска для ДТП и их вчера было примерно вдвое больше, чем позавчера. Об этом сообщает Waze: 998 зафиксированных случаев 1 сентября, против 530 днем ранее.

Ранее мы писали, что в Киеве "герою парковки" оставили неприятный сюрприз.

Жители столицы отомстили водителю, который оставил свой автомобиль в неположенном месте.

"В Киеве неизвестный бандит положил очень вонючий кулёк с мусором на новенький автомобиль Volkswagen. Что делать-то братья? Как бороться с этим беспределом", - подписал фото автор публикации.

Напомним, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.

Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик нагло вышвырнул пенсионерку из салона

Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.