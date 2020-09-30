В Киеве на карантин уже закрыли 5 школ

Массово болеют китайским вирусом учителя и школьники. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

276 классов перевели на дистанционное обучение. Сейчас в Киеве заразились 366 школьников и 193 учителя.

Кроме того, в Киеве ежедневно на дежурстве находятся почти 160 скорых.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с СOVID-19. Речь идет о случаях, когда медики выезжают на вызовы к пациентам с подозрением или с подтвержденным диагнозом "коронавирус", – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, круглосуточно экстренную медицинскую помощь киевлянам оказывают 158 бригад "скорых", но это речь идет о дневной смене. В то же время ночью работает 130 бригад скорой помощи.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.