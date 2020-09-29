Три киевлянина пытали бездомных людей

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчины издевались из беспризорников на территории заброшенного здания в Шевченковском районе.

Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещения и выбирали жертву.

Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перцовый газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом.

На просьбы потерпевших не трогать их злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в телеграм-канал.

К слову, на Киевщине в городе Бородянка сложилась критическая ситуация с экстренной помощью

Медики скорой до сих пор ездят на старом ржавом УАЗе, который может ехать целый час и не успевают на вызов. А до недавнего времени у них был только один защитный костюм от COVID-19 на всю бригаду, и ни лекарств, ни кислородных масок.

Фельдшер скорой Александр Игнацевич, который работает там уже 4 года рассказал, что УАЗ на котором едут на вызов врачи скорой помощи, герметично даже не закрывается, там отсутствует дефибриллятор и кислород, есть только старый кардиограф. Из медикаментов у врачей скорой нет большинства препаратов – противоаритмических и обезболивающих.