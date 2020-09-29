Экономист из команды Пальчевского предложил обязать поставщиков газа, электроэнергии, воды и тепла бесплатно подключать к своим сетям новых абонентов

Об этом Алексей Кущ пишет на своей странице в Facebook.

«Один из самых ярких когнитивных диссонансов, которые возникают у иностранных инвесторов при соприкосновении с нашей действительностью – это подключение к электросетям. В рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка, в разделе доступности подключения к электросетям, Украина занимает 128 место. Еще нужны какие-либо иные объяснения по поводу нашего инвестиционного лузерства? Зато несколько ФПГ собирают свои экономические ренты со всей страны», - возмущается он.

Экономист предлагает решение проблемы, которое по его мнению повысить инвестиционную привлекательность Украины.

«Выход, который я предлагаю в рамках работы экономической платформы партии «Перемога Пальчесвского» - это вменение в лицензионную обязанность поставщикам электроэнергии, газа, тепла и воды, бесплатно подключать население, малый и средний бизнес к своим сетям с лимитом срока подключения в 60 дней от даты подачи электронной заявки, оформленной по уведомительному принципу. С лишением лицензии, если допущено несколько нарушений сроков. Киев может стать первым в Украине экономическим урба-кластером, в котором проблемы подключения к энергосетям будут переложены с плеч потребителей на поставщика услуги», - резюмировал Алексей Кущ.

Ранее он рассказывал, как снизить цену газа для населения.