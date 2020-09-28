Жители Киева определились со своими фаворитами на должность мэра города в преддверии местных выборов

О предпочтениях киевлян свидетельствуют результаты социсследования исследование ОО «Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ "», которое социологи провели в столице с 21 по 22 сентября.

Так, опрос показал, что сейчас можно выделить двух главных фаворитов предвыборной гонки: действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 26,7% киевлян, а также лидера партии «Победа Пальчевского», общественного деятеля Андрея Пальчевского, которого поддерживают 22,4% респондентов.

В опросе участвовали 1500 жителей Киева.

Рейтинги остальных кандидатов выглядят следующим образом:

Виталий Кличко (УДАР) – 26,7%

Андрей Пальчевский (Перемога Пальчевського) – 22,4%

Николай Томенко (Рідна країна) – 9,8%

Сергей Притула (Голос) – 5,6%

Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,3%

Ирина Верещук (Слуга народа) – 5,1%

Андрей Билецкий (Національний корпус) – 4,7%

Игорь Смешко (Сила і честь) – 4,6%

Алексей Кучеренко (Батьківщина) – 2,9%

Александр Омельченко (Єдність) – 2,5%

Сергей Гусовский (За майбутнє) – 2,1%

Дмитрий Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза – 1,5%

Сергей Шахов (Наш край) – 1,2%.

В свою очередь, партия Кличко «Удар» не вошла даже в тройку партий, за которые планируют голосовать киевляне. Весь рейтинг партий выглядит так:

Добавим, что несмотря на цифры рейтинга, очень многие киевляне критикуют работу Кличко на посту городского главы. Так, опрос показал, что им недовольны 38,9% жителей столицы. Такие настроения привели к тому, что рейтинг действующего мэра начал стремительно падать. Только с начала этого месяца он снизился уже на 1,6%.

В своем комментарии насчет причин падения рейтинга Кличко, политический консультант Николай Спиридонов обратил внимание на то, что их много. Однако, одними из главных он назвал бесконтрольную застройку в столице и постоянные проблемы с транспортом. Кроме того, эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день главным конкурентом Кличко на выборах стоит считать именно Пальчевского.

Напомним, Андрей Пальчевский бросил вызов Кличко из-за хищений в Киеве: "Терпеть не могу казнокрадов".

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