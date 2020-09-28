Жители Киева определились со своими фаворитами на должность мэра города в преддверии местных выборов
О предпочтениях киевлян свидетельствуют результаты социсследования исследование ОО «Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ "», которое социологи провели в столице с 21 по 22 сентября.
Так, опрос показал, что сейчас можно выделить двух главных фаворитов предвыборной гонки: действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 26,7% киевлян, а также лидера партии «Победа Пальчевского», общественного деятеля Андрея Пальчевского, которого поддерживают 22,4% респондентов.
В опросе участвовали 1500 жителей Киева.
Рейтинги остальных кандидатов выглядят следующим образом:
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Виталий Кличко (УДАР) – 26,7%
Андрей Пальчевский (Перемога Пальчевського) – 22,4%
Николай Томенко (Рідна країна) – 9,8%
Сергей Притула (Голос) – 5,6%
Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,3%
Ирина Верещук (Слуга народа) – 5,1%
Андрей Билецкий (Національний корпус) – 4,7%
Игорь Смешко (Сила і честь) – 4,6%
Алексей Кучеренко (Батьківщина) – 2,9%
Александр Омельченко (Єдність) – 2,5%
Сергей Гусовский (За майбутнє) – 2,1%
Дмитрий Гордон (Сила і честь) – 1,8%
Борислав Береза – 1,5%
Сергей Шахов (Наш край) – 1,2%.
В свою очередь, партия Кличко «Удар» не вошла даже в тройку партий, за которые планируют голосовать киевляне. Весь рейтинг партий выглядит так:
Добавим, что несмотря на цифры рейтинга, очень многие киевляне критикуют работу Кличко на посту городского главы. Так, опрос показал, что им недовольны 38,9% жителей столицы. Такие настроения привели к тому, что рейтинг действующего мэра начал стремительно падать. Только с начала этого месяца он снизился уже на 1,6%.
В своем комментарии насчет причин падения рейтинга Кличко, политический консультант Николай Спиридонов обратил внимание на то, что их много. Однако, одними из главных он назвал бесконтрольную застройку в столице и постоянные проблемы с транспортом. Кроме того, эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день главным конкурентом Кличко на выборах стоит считать именно Пальчевского.
Напомним, Андрей Пальчевский бросил вызов Кличко из-за хищений в Киеве: "Терпеть не могу казнокрадов".
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