В Киевской области появилась очередная стихийная свалка

В Васильковском районе между поселками Здоровка и Путровка местные жители обнаружили груду мусора.

Об этом на своей странице в Facebook пишет местная жительница.

"Продолжаем за*ирать окружающие поля и леса. Еще в субботу утром здесь ничего этого не было, а в воскресенье в 7 утра уже есть - какой-то нехороший человек вывез и вывалил свой мусор просто рядом с дорогой в живописном месте между Здоровкой и Путровкой. Спрашивать, есть ли у этого человека совесть, излишне. Куда обращаться, чтобы это свинство убрали?", - пишет автор поста.

К слову, полицейские в Киеве задержали троих воровок.

В центре Киева днем полицейские задержали трех профессиональных воровок. Втроем они обокрали женщину. Воровки использовали схему - одна отвлекает, вторая прикрывает, а третья ворует.

Всех троих задержали.

Сообщается, что женщины приехали "на работу" в Киев с отдельного хутора, что в городе Берегово. Отметим, что киевляне постоянно жалуются на воровок-ромов, которые бандами дерзко орудуют в центре столицы.

Напомним, сильный дождь затопил одну из станций киевского метро, видео.

Ранее Politeka писала, что банда воровок разбушевалась в Киеве, фото мошенниц: жители массово жалуются.