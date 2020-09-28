Общественный деятель Андрей Пальчевский назвал контроль за правильным распределением бюджета - одним из главных вопросов, который должен решаться в интересах украинцев

Об этом лидер партии "Перемога Пальчевського" заявил в интервью телеканалу News One.

"Первое, что нам нужно сделать, это внимательно следить, чтобы бюджет наш распределялся для людей правильно", – отметил общественный деятель.

По словам Пальчевского, нынешний мэр Киева Виталий Кличко плохо разбирается в бюджетном процессе и не способен достойно отстаивать интересы киевлян.

"Этот мэр – боксер. Вы думаете, что Виталий Кличко разбирается в финансовых или других вопросах? Нет. Я сорок лет работаю в бизнесе и знаю, как работает система", – заявил Пальчевский.

Эксперт добавил, как именно видит поддержку украинцев. Он уверен, что в каждом крупном городе должна работать система муниципального жилья.

"Почти все столицы Европы и крупные города имеют программы специальной поддержки людей не только с точки зрения расходов, которые выделяются ежемесячно, но и строительства домов, как в Вене или Берлине, для молодых людей. Они имеют возможность за небольшие деньги арендовать такое муниципальное жилье", – подытожил Пальчевский.

Ранее мы сообщали, лидер "Перемоги Пальчевського" разнес депутатов Киевсовета, назвав их "казнокрадами". По его мнению, представители всех партий должны находить взаимопонимание на пользу нашего государства.

"Терпеть не могу казнокрадов, но если современное законодательство не дает мне работать с другими людьми, я обязан в законном поле находить с ними общий язык, критикуя их, не ведя с ними дела, освещая их воровские схемы, но я обязан трудиться на благо народа", - заявил Пальчевский.

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