Политический эксперт и блогер Ростислав Балабан рассказал о том, как проходило последнее заседание Киевсовета 8 созыва. По его словам, мэр Киева Виталий Кличко вновь пытался протащить через Киевсовет 400 млн гривен для так называемого “смотрящего” Дениса Комарницкого.

“Пару недель назад Виталий Кличко уже пытался тайком протащить через Киевсовет решение о выделении 400 млн гривен якобы на достройку Подольско-Воскресенского моста. Деньги из бюджета должны были поступить генподрядчику-фирме "смотрящего “Дениса Комарницкого”Эко-Буд-Трейд". И частично его план оказался удачным, потому что введенные в заблуждение депутаты поддержали соответствующие изменения в городской бюджет на этот год. Оно и понятно, что эти деньги были “спрятаны” в постановлении о выделении дополнительных средств пострадавшим от карантина транспортным предприятиям”, - пояснил эксперт.

Ростислав отметил, что провернуть сделки мэру почти удалось, однако депутаты не проголосовали за выделение средств. Блогер также обратил внимание на то, что депутатам не дали ознакомиться с текстом документа и не предоставили приложения к нему.

"Кроме изменений в бюджет для выделения столь крупной суммы, надо внести изменения еще в один документ - программу социально-экономического развития столицы. И именно здесь провернуть похожую махинацию у Кличко не получилось! Мало того, что депутатам не раздали на ознакомление ни текст документа, ни приложения к нему. Попытки верного соратника мэра Странникова рассказать, что так и надо, мы все это уже обсуждали, давайте голосовать - не увенчались успехом. Депутаты стали считать такое отношение к себе непомерным хамством - в итоге проект изменений не прошел, набрав всего 55 голосов. Таким образом Комарницкий, похоже, остался без шанса раздеребанить еще 400 бюджетных миллионов. Ведь это была последняя сессия Киевсовета 8 созыва. А в следующей, дай Бог, отдавать деньги киевлян "смотрящим” никто не станет", - завершил Ростислав Балабан.