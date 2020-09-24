В Вишневом Киевской области ушел в школу и не вернулся 12-летний Богдан Луцюк

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу в Facebook "Розыск детей ГУНП в Киевской области".

Согласно данным правоохранителей, в среду, 23 сентября около 8 утра ушел из дома в школу. Однако, после окончания учебы к месту жительства не вернулся. Последний раз его видели в тот же день около 17:00 в пгт. Вишневое на улице Европейской.

Есть предположение, что несовершеннолетний находится в этом поселке.

На вид Богдану 12-13 лет, его рост – 150 см, подросток худощавого телосложения, волосы у него светлые и короткие, лицо овальное, глаза голубые.

На момент исчезновения был одет в белую кофту и голубые джинсы, на ногах – темные кроссовки.

При получении любой информации касаемо возможного местонахождения мальчика просят звонить по телефону спецлинии полиции 102.

Politeka писала, что в Киеве полицейские разыскивают несовершеннолетнюю Валентину Хлюстову. Стало известно, что Валентина Сергеевна, 2004 года рождения ушла из места своего проживания и до сих пор не вернулась. На вид девочке 17-18 лет, ее рост – 175 см, Валентина худощавого телосложения, волосы у нее светлые и вьющиеся. На момент исчезновения была одета в куртку синего цвета, бирюзовые джинсы, на ногах – синие кроссовки.

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