По указанию столичного городского головы Виталия Кличко полиция разогнала мирную акцию против незаконных застроек, что проходила под КГГА

Об этом написал политический эксперт и блогер Виктор Таран на своей странице в Facebook.

“Стоп. А это уже беспредел. Столичная полиция демонтировала "отдел продажи незаконных застроек", которые жители Киева устанавливали под КГГА, фактически разогнав мирную акцию. Чья это инициатива? Есть информация, что это было сделано по указанию Кличко. Если это так, тогда Кличко сыграл в минус. Помню одно время когда офис Уполномоченного по правам человека возглавляла Лутковская ее - пикетировали десятки активистов. И она реагировала нормально. А сейчас?"- возмутился Таран.

Он сообщил, что во вторник представители инициативных групп пришли под стены Киевсовета с мирной акцией против незаконных строек в городе.

"Ранее Кличко якобы выдавал распоряжение о приостановлении незаконных строек и самозахватов коммунальных земель. По факту-ситуация не решена. Люди планировали озвучить мэру фамилии его подчиненных, которых можно назвать настоящими коррупционерами, из-за которых происходят своевольные застройки. В ходе проведения акции было запланировано собрать импровизированный домик - отдел мошеннической продажи квартир в незаконных стройках. Однако, такие действия со стороны киевлян кажется нервозными мэра. Другого объяснения у меня нет..."- отметил эксперт.

По его мнению, действия Виталия Кличко в этой ситуации являются коммуникационной ошибкой.

“И, как всегда, на сотни обращений по демонтажу отделов продаж, в которых строительные-аферисты обманывают граждан, никакой реакции. Вопрос к Кличко. Почему Революция Достоинства завершилась, а методы Януковича/Партии Регионов “укрощение” людей остались?"- резюмировал Виктор Таран.