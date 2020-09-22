За последние сутки в Киеве китайским вирусом заразились еще 270 человек

Об этом информирует Politeka со ссылкой на данные ежедневного отчета Министерства здравоохранения Украины.

Всего же, по состоянию на 22 сентября, в Киеве подтвердили 20028 случаев коронавируса.

С начала пандемии выздоровели 5929 киевлян, скончались – 325 человек.

Что касается Киевской области, то в регионе зафиксировано 8020 случаев китайского вируса. Выздоровели 4999 украинцев, умер – 161 человек.

Politeka сообщала, что с понедельника, 21 сентября, меняется деление Украины на карантинные зоны. Так, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в "красной" зоне теперь не будет ни одного областного центра, а также значительно сократили список. В то же время поменялись условия, при которых населенные пункты включают в "красную" или "оранжевую" зоны.

Следовательно, в "красную" карантинную зону попадают города и районы, в которых 75% коек в медучреждениях загружены в течение пяти суток и будет выявлено превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.

В "оранжевой" зоне появилась следующая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей. В это же время отменяется запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.

Напомним, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками: полный список зон.

Как сообщала Politeka, объявлены новые правила на карантине с 1 сентября, кого они коснутся: "Без масок и ...."

Также Politeka писала, что ужесточение карантина наступит уже в ближайшие дни, скандальные детали: "Начнется..."