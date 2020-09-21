Стали известны фавориты киевлян на грядущих выборах мэра столицы

Красноречивые результаты показало исследование ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проводилось с 5 по 9 сентября в Киеве. За указанный период были опрошены 1,5 тысячи жителей столицы.

Так, оказалось что 23,6% киевлян поддерживают нынешнего градоначальника Виталия Кличко. Немного меньше горожан могут проголосовать за Андрея Пальчевского. Лидер партии "Перемога Пальчевского" набрал 17,8% голосов респондентов. При этом среди избирателей, которые уже определились с выбором, у Кличко оказалось 26,8%, а уАндрея Пальчевского – 20,2%.

При этом социологи обратили вниммание на тот факт, что с марта по июль текущего года Виталий Кличко немного опустился в рейтинге, а вот лидер партии "Перемога Пальчевського" наоборот стал популярнее.

Рейтинг кандидатов на пост мэра Киева по результатам опроса выглядит следующим образом:

Виталий Кличко – 26,8%

Андрей Пальчевский – 20,2%

Николай Томенко – 9,1%

Александр Попов – 6,2%

Андрей Билецкий – 5,7%

Ирина Верещук – 5,4%

Игорь Смешко – 5,3%

Сергей Притула – 5,0%

Алексей Гончаренко – 4,8%.

Ситуация с рейтингом партий еще более печальна для действующего мэра. Дело в том, что согласно результатам опроса, его полит сила «Удар» получила поддержку всего 9,8% избирателей и даже не попала в первую тройку.

Что касается рейтинга партий в столице. то лучше всего обстоят дела у "Европейской солидарности", она получила - 17,2%, на втором месте оказалась "Перемога Пальчевського" - 15,7%. Удалось протиснуться в тройку лидеров и "Слуге народа", они набрали 11,5%.

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